Malatya'da iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Yalınkaya Mahallesi'nde inşaat halindeki evine malzeme taşıyan Arif Ayçiçek, kullandığı iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kaldı.
Ağır yaralanan Ayçiçek, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Acil serviste tedavi altına alınan Ayçiçek, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden 60 yaşındaki Ayçiçek'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.