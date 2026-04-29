İzmir'de yanan evden acı haber geldi

İzmir'in Bornova ilçesinde, 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı.

Bornova ilçesi Kızılay Mahallesi 513 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın son katında Hasan Girgin ve diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin'in ikamet ettiği daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

EKİPLER ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü. Daireye giren ekiplerin yaptığı incelemede, baba Hasan Girgin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan ağır yaralı durumdaki Uğur Girgin ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanes'ine kaldırıldı.

OĞLU ENTÜBE EDİLDİ

Tedavi altına alınan Girgin'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının evde yaptığı incelemelerin ardından Hasan Girgin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.