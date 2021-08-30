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    Malatya'da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

    İki aile arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 08:32
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 09:19
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    Malatya'da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

    Kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki ailenin bireyleri, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde karşılaştı.

    Karşılaşma sonrası taraflar arasında sözlü başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

    Bıçakların da kullanıldığı kavgada, E.M., M.B. ve İ.B. yaralandı.

    BİR ADET POMPALI TÜFEK BULUNDU

    Yaralılardan M.B. ile İ.B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralı E.M. ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip ile çevik kuvvet polislerin sevk edildiği olayda, çok sayıda kişi de gözaltına alınırken, olay yerinde inceleme yapan ekipler ruhsatlı olduğu ileri sürülen bir adet pompalı tüfek ele geçirdi.

    Olayın gerçekleştiği bölge ile hastanelerde geniş güvenlik önleminin alındığı, başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

    Malatya da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı #1

    Malatya da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı #2

    Malatya da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı #3

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