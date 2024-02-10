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Malatya'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı

Malatya'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı Malatya'da motosikletli şahıslar tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kişi yaralandı.