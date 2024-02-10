Malatya'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı

İHA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde motosikletteki 2 şahıs, aralarında husumet bulunan F.U. (50) ve B.U.'ya (27) pompalı tüfekle ateş açtı.
Açılan ateş sonucu F.U. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı F.U., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
F.U., polise verdiği ifadesinde bölgeye gelen plakasını alamadıkları motosiklet üzerinde bulunan 2 şahsın kendilerine doğru pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştığını, zanlıların aralarında husumet bulunan Y.B. ile H.B. olduğunu değerlendirdiklerini belirtti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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