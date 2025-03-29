Malatya'da su sıçratma kavgası: 5 yaralı

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde kaldırımda araç yıkayan bir grup ile bölgeden geçen bir araç sürücüsü arasında çıkan, "Aracıma su sıçrattın" tartışması kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda E.K.T , İ.T., E.K. ,M.Y.M. ile E.A.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet bıçak bulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.