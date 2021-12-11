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- Malatya'da suluğa parmağı sıkışan çocuğa itfaiye müdahalesi
Malatya'da suluğa parmağı sıkışan çocuğa itfaiye müdahalesi
Yeşilyurt ilçesinde oyun oynarken suluğuna parmağını sıkıştıran çocuğa itfaiye ekipleri yardım etti.
- İHA
- 11.12.2021 - 15:49
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5-6 yaşlarındaki kız çocuğu oyun oynerken suluğunun kapağına parmağını sıkıştırdı.
Çocuğun sıkışan parmağını bulunduğu yerden çıkaramayan aile Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’nin yolunu tuttu.
İTFAİYE YARDIMA KOŞTU
Hastanede ise sıkıştığı yerden çıkarılamayan parmak için itfaiyeden yardım istendi.
20 DAKİKALIK MÜDAHALE
Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık bir müdahalesiyle çocuğunun sıkışan parmağı bulunduğu yerden çıkarıldı.