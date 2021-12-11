Euro
15.7232
0.82%
Dolar
13.8834
0.7%
Altın
795.98
1.11%
Borsa
2.035
0.2%
Bitcoin
705.000
2.43%
BTXN Coin
41.50
-1.00%
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Malatya'da suluğa parmağı sıkışan çocuğa itfaiye müdahalesi

    Yeşilyurt ilçesinde oyun oynarken suluğuna parmağını sıkıştıran çocuğa itfaiye ekipleri yardım etti.
    • İHA
    • 11.12.2021 - 15:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da suluğa parmağı sıkışan çocuğa itfaiye müdahalesi

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5-6 yaşlarındaki kız çocuğu oyun oynerken suluğunun kapağına parmağını sıkıştırdı.

    Çocuğun sıkışan parmağını bulunduğu yerden çıkaramayan aile Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’nin yolunu tuttu.

    İTFAİYE YARDIMA KOŞTU

    Hastanede ise sıkıştığı yerden çıkarılamayan parmak için itfaiyeden yardım istendi.

    20 DAKİKALIK MÜDAHALE

    Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık bir müdahalesiyle çocuğunun sıkışan parmağı bulunduğu yerden çıkarıldı.

    Malatya da suluğa parmağı sıkışan çocuğa itfaiye müdahalesi #1

    Malatya da suluğa parmağı sıkışan çocuğa itfaiye müdahalesi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir