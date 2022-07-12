Malatya’da tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü

Otomobilin yön tabelasına çarparak şarampole düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayram, yine birilerine zehir oldu…

Malatya-Kayseri kara yolunda Enes Korkmaz'ın (19) kullandığı 06 HA 7108 plakalı otomobil, Develi Mahallesi yakınlarında yön tabelasına çarparak şarampole düştü.

2 kişi hayatını kaybetti

Kazada sürücü ile araçta bulunan Fatma Korkmaz (82) yaşamını yitirdi, otomobildeki Ali Korkmaz (50), Raziye Korkmaz (54) ve Selen Bozkuş (16) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Cenaze törenine katılacaklardı

Bu arada kazanın, araçtakilerin Akçadağ ilçesindeki bir cenaze törenine katılmak üzere Ankara'dan gelirken yaşandığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.