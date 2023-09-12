Malatya'daki emekli astsubay, çapa motoru üzerinde can verdi

İHA
Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki emekli astsubay dehşeti yaşadı.
Kocaözü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, emekli astsubay Adem Şanlı, bahçede çapa motoru ile çalışma yaptığı sırada aniden fenalaştı.
Olay yerinde can verdi
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
İnceleme başlatışdı
Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen emekli astsubayın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)