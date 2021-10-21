Bankadan 150 bin lira çeken Ahmet Tortup, kendisini takip edenler tarafından gasbedildi. Tortup, parayı kurtarabilmek için gaspçıların aracının içine atladı.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, 1 Ekim’de hem işçilerin maaşı hem iş yerinin ödemeleri için gereken 150 bin lirayı bankadan çeken dürümcü Ahmet Tortup, iş yerinin önüne geldiğinde bankadan itibaren kendisini takip eden 3 kişi tarafından gasbedildi.

İş yerinin hemen yanındaki otoparka giriş yapan gaspçılar, aynı otoparka park ettikten sonra işyerine yürüyen Ahmet Tortup'un elindeki para dolu çantayı kaptı.

Ellerinde kesici alet olduğu öğrenilen 3 şüpheli, çantayı çaldıktan sonra hemen otomobile yönelirken Tortup, parayı kurtamak için şüphelilerin kaçtığı aracın açık kapısından içeri atladı.

KAMERAYA YANSIDI

Ahmet Tortup'un bu mücadelesi, otomobilden atılması ile sonuçsuz kaldı.

Yaşanan anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Maltepe’de, açık kapıdan gaspçıların aracının içine atladı ViDEO

“PARAYI ALDIKLARI GİBİ OTOMOBİL İLE KAÇIYORLAR”

Dürümcüde görev yapan Mehmet Caneri, olaya yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşımız bankadan parayı çektikten sonra takip ediyorlar. Onlar da arkadaşımızın park ettiği otoparka giriyorlar. Çantada 150 bin lira vardı. Dükkanın önünde gasbediyorlar. Parayı aldıkları gibi otomobille kaçıyorlar.”

Caneri, paranın işçilerin parası olduğunu belirterek olaya karışanların bulunmasını istedi.