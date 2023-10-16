Maltepe'de facia ucuz atlatıldı: Kuru yük gemisi karaya oturdu Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Maltepe açıklarında, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada karaya oturdu.

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İHA

Meteoroloji verilerine göre bugün ve yarın fırtınalı olması beklenen Marmara Denizi'nde, olası bir çevre felaketinin eşiğinden dönüldü.

Kuru yük gemisi, Maltepe açıklarında karaya oturdu

Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Maltepe açıklarında, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlandığı sırada karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 106.4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı saptandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)