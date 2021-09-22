Maltepe’de hayvansever kadın 350 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı

Ücretsiz hayvan sahiplenmek isterken dolandırıcıların ağına düşen genç kadın, 350 bin lirasından oldu. ‘Interpol’den arıyoruz’ diyen dolandırıcıların yakalanması için savcılık harekete geçti.

Dolandırıcıların yeni hedefi hayvanseverler…

İddiaya göre, İstanbul Maltepe’de yaşayan S.T. isimli genç kadın, ücretsiz hayvan sahiplendiren bir site üzerinden almak istediği cins köpek için ilan sahibiyle iletişime geçti.

İlanı veren şüpheli şahıs, S.T. ile anlaşmaya vardı.

HAYVAN TİCARETİ YAPMAKLA SUÇLADILAR

Birkaç gün sora genç kadını arayan şüpheli, kendisinin Londra’da yaşadığını, köpeğini Türkiye’ye gönderebilmesi için bazı evrak masraflarının olduğunu belirterek, bir miktar para göndermesini istedi.

Parayı göndermesine rağmen köpeği gelmeyen S.T., yeniden karşı taraf ile iletişime geçtiğinde ise hayatının şokunu yaşadı.

Şüpheli şahıslar, S.T.’yi hayvan ticareti yapmakla suçlayarak, şikayetçi olmamak için bir miktar daha para göndermesini istedi.

350 BİN LİRA PARASINI KAPTIRDI

Tehditler karşısında çaresiz kalan S.T., istenilen miktarı şüpheli şahısların banka hesabına gönderdi.

Genç kadını dolandıran şahıslardan biri de Interpol adına düzenlediği sahte belgelerle genç kadına ulaşarak, kendisinin ‘uluslararası hayvan ticareti’ yaptığını belirtip, hapis cezası almaması için hesaplarına para yatırması gerektiğini, aksi takdirde hakkında yakalama kararı çıkartılacağını belirtti.

Dolandırıcıların son oyununa da inanan genç kadın, toplamda 350 bin lira parasını kaptırdı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI, ŞİKAYETÇİ OLDU

Tehdit ve şantajların artması üzerine durumu bir arkadaşına anlatan genç kadın, dolandırıldığını anlayınca şüpheli şahıslardan şikayetçi oldu.

Savcılık kararı sonrası şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

“İSİM VE ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ”

Olaya ilişkin konuşan mağdurun avukatı Sinan Keskin, “Müvekkilim tam 350 bin lira dolandırıldı. Bizim bu belirttiğimiz olayların tamamı resmi ve dekontludur. Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık, Siber Suçlarla Mücadele’ye resmi yazısını yazdı. Şüphelilerin isim ve adresleri tespit edildi. Bizim beklentimiz şu ki savcılık makamının adresleri tespit edilen şüpheliler için bir an önce arama, yakalama, el koyma ve tutuklama tedbirlerini hükmetmesidir.” diye konuştu.