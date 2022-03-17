Maltepe'de kamera kayıt cihazlarını çalan hırsız tutuklandı

Güvenlik kamerası kayıt cihazı hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı. Şüpheli, yoldan geçerken başka iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Maltepe'de 5 farklı iş yerine giren hırsız, güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çaldı.

Polis ekiplerinin çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda şüphelinin daha önceden benzer suçlardan sabıkası olan E.Ç. olduğu tespit edildi.

CİHAZLARLA BİRLİKTE YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatılan E.Ç Maltepe Büyükyalı Köprüsü altında çaldığı cihazlarla yakalandı.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





















