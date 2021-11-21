Makas atarak lüks bir aracı sıkıştıran maganda, iki aracın çarpışmasına sebep oldu. Araçlardan biri takla atarken kazada 3 kişi yaralandı.

İstanbul Maltepe'de Ankara istikametinde makas atarak ilerleyen bir otomobil sürücüsü, yabancı plakalı lüks aracı sıkıştırdı.

KAZAYA NEDEN OLDU

Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks araç sürücüsü aynı istikamette seyir eden Tevhide Ç. yönetimindeki 34 UZ 0093 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisi ile Tevhide Ç.'nin cipi takla atarak D-100 Karayolu orta şeritte kaldı. Yabancı plakalı lüks araç ise takla atan aracın yaklaşık 100 metre ilerisinde durabildi.

3 YARALI

Yaşanan kazanın ardından cip içinde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen ve makas atarak ilerleyen sürücü ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralan 3 kişi sağlık ekipleri ambulans ile çevrede bulunan hastanelere götürüldü.

Maltepe’de makas atan sürücü kaza yaptırdı ViDEO