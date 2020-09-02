Maltepe’de maskeli hırsızlar 300 bin liralık kuru yemiş çaldı

Bir kuru yemiş dükkanından piyasa değeri 300 bin liralık 2 ton kuru yemişi çalarak kayıplara karışan hırsızlar, anbean kameraya yansıdı.

İstanbul’un Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan kuru yemiş dükkanını açmaya gelen mal sahibi Dede Kalkan, kapı kilidinin kırılması sonucu, içeride bulunan 2 ton kuru yemişin çalındığı fark etti.

Gördüğü manzara karşısında şaşkına uğrayan Kalkan, polis ekiplerine arayarak ihbarda bulundu.

POLİS HIRSIZLIĞI KAMERADA İNCELEDİ

Polislerin kamera kayıtlarından başlattığı inceleme sonrası, hırsızların panelvan tipi araç ile dükkana geldiği, sevkiyat kısmında bulunan güvenlik kameralarını sopa yardımı ile tavana kaldırdıktan sonra tonlarca kuru yemişi alarak kayıplara karıştığı belirlendi.

Maltepe’de maskeli 300 bin liralık kuru yemiş hırsızlığı İZLE

PİYASA DEĞERİ 300 BİN LİRA

Başına gelen büyük talihsizliği anlatan Dede Kalkan, “Sabah 08.00 sıralarında iş yerine geldiğimde arka kapısının zorlanmış, kırılmış olduğunu gördüm. İçerideki tüm fıstık içi ürünümüz ve kavrulmuş Antep fıstığı ürünlerimiz çalınmış. Hemen polisi aradım. Hırsızlar araçlarını yanaştırmışlar, 30 dakika boyunca gündüz gözü burada malımızı almışlar. Başımıza hırsızlık olayının geleceğini tahmin etmedik. Burada ortalama iki tona yakın malımızı çalmışlar. Ortalama piyasa değeri ise 300 bin lira kadar.” dedi.