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- Maltepe'de otobüs şoförünün yolunu kestiler
Maltepe'de otobüs şoförünün yolunu kestiler
Maltepe'de otobüsün önünü keserek sürücüye tehditler savuran şahıslar, kameralara yansıdı.
- Haber Merkezi
- 17.03.2021 - 14:10
- Güncelleme : 17.03.2021 - 14:34
Maltepe-Kadıköy hattında çalışan halk otobüsü sürücüsü ile başka bir araç sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.
Dar sokaklar nedeniyle yol veremeyen sürücüyü uzun süre takip eden öfkeli şahıs, otobüsü geçtiği anda aracıyla önünü kesti.
TEHDİT ETTİ
Araçtan inen kadın ile birlikte otobüsün önünde dolaşan şahıs, sürücüye "Kapıyı aç" diye bağırarak tehditler savurdu.
Aracın önünden ayrılmayan şahıslar trafiğin kilitlenmesine neden olurken, yaşananlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Maltepe'de otobüs şoförünün önünü kestiler VİDEO