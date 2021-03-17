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    Maltepe'de otobüs şoförünün yolunu kestiler

    Maltepe'de otobüsün önünü keserek sürücüye tehditler savuran şahıslar, kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 14:34
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    Maltepe'de otobüs şoförünün yolunu kestiler

    Maltepe-Kadıköy hattında çalışan halk otobüsü sürücüsü ile başka bir araç sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

    Dar sokaklar nedeniyle yol veremeyen sürücüyü uzun süre takip eden öfkeli şahıs, otobüsü geçtiği anda aracıyla önünü kesti.

    TEHDİT ETTİ

    Araçtan inen kadın ile birlikte otobüsün önünde dolaşan şahıs, sürücüye "Kapıyı aç" diye bağırarak tehditler savurdu.

    Aracın önünden ayrılmayan şahıslar trafiğin kilitlenmesine neden olurken, yaşananlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Maltepe'de otobüs şoförünün önünü kestiler VİDEO

    Maltepe de otobüs şoförünün yolunu kestiler #1

    Maltepe de otobüs şoförünün yolunu kestiler #2

    Maltepe de otobüs şoförünün yolunu kestiler #3

    Maltepe de otobüs şoförünün yolunu kestiler #4

    Maltepe de otobüs şoförünün yolunu kestiler #5

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