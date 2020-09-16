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    Maltepe'de sahte para ile alışveriş yapmak istedi, yakalandı

    Sahte parayla alışveriş yapmak isteyen bir kadın kasiyerin dikkati sayesinde fark edilirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 16.09.2020 - 10:11
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 10:11
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    Maltepe'de sahte para ile alışveriş yapmak istedi, yakalandı

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde sırtında çocuğuyla aksesuar mağazasına gelerek alışveriş yapan bir kadın, kasadaki yoğunluğu fırsata çevirerek kasiyere sahte 200 TL uzattı.

    KASİYER DURUMU FARK ETTİ

    Para üstünü uzatan kasiyer saniyeler içerisinde aldığı paranın sahte olduğunu fark edince, şüpheli şahsın baş örtüsünden tutarak verdiği para üstünü geri aldı.

    Kısa süreli geçen fiziki ve sözlü münakaşa sonrası piyasaya sahte para sürmek isteyen şüpheli kadın, mağazadaki müşterilerin şaşkın bakışları arasında hızla olay yerinden uzaklaştı.

    Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Maltepe'de kasiyerin dikkati, sahte para vermek isteyen kadını yakalattı

    Maltepe de sahte para ile alışveriş yapmak istedi, yakalandı #1

    Maltepe de sahte para ile alışveriş yapmak istedi, yakalandı #2

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