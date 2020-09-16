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Maltepe'de sahte para ile alışveriş yapmak istedi, yakalandı

Maltepe'de sahte para ile alışveriş yapmak istedi, yakalandı

Sahte parayla alışveriş yapmak isteyen bir kadın kasiyerin dikkati sayesinde fark edilirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.