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    Maltepe'de taciz: Zarfın içinde sperm kalıntıları gönderdi

    Market çalışanı kadına zarfın içinde üzerinde sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli bir not yollayan öğretmen, çalışanlar tarafından dövülerek poliste teslim edildi.
    • DHA
    • 10.10.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 13:31
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    Maltepe'de taciz: Zarfın içinde sperm kalıntıları gönderdi

    İstanbul Maltepe'de özel bir kurumda matematik öğretmenliği yapan S.H.'nin markette çalışan N.T.'ye sözlü ve yazılı tacizde bulunması üzerine ekipler harekete geçti.

    Yaklaşık bir ay önce markete gelip kadını sözle taciz eden S.H., 15 gün önce de marketin giriş kapısının altından bir zarf attı.

    ZARFTAN SPERM KALINTILARI ÇIKTI

    Zarfın içinden üzerinde sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli bir not çıktı. N.T. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

    BAŞKA ŞUBEYE GEÇTİ

    Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra şüpheliyi arama çalışması başlattı. Bu sırada da N.T. çalıştığı iş yerini değiştirdi.

    Dün akşam saatlerinde ise şüpheli, kadının çalıştığını düşündüğü markete tekrar gelerek market çalışanlara kadını sordu.

    Maltepe de taciz: Zarfın içinde sperm kalıntıları gönderdi #1

    ÖNCE DÖVDÜLER SONRA POLİSE VERDİLER

    Güvenlik kameralarından şüpheliyi tanıyan market çalışanları ise S.H'yi darbederek market deposuna kilitledi. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede markete gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

    Şüpheli S.H'nin emniyette verdiği ifadede hiçbir şey hatırlamadığını, kendisini darbeden kişileri de hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

    Maltepe de taciz: Zarfın içinde sperm kalıntıları gönderdi #2

    Maltepe de taciz: Zarfın içinde sperm kalıntıları gönderdi #3

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