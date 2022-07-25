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    Manisa'da 2 mahalleye dadanan hırsız yakalandı

    Seyrantepe ve Şehitler Mahallesi'ndeki 2 farklı evden hırsızlık yapan şahsın, kamera kayıtlarından kimliği belirlendi. Şahıs, saklandığı evde yakalanarak cezaevine konuldu.
    • 25.07.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 16:32
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    Manisa'da 2 mahalleye dadanan hırsız yakalandı

    Manisa'nın Salihli ilçesindeki Seyrantepe ve Şehitler Mahallelerine hırsız dadandı.

    2 ikamette farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olayı sonrasında, ikamet sahiplerinin şikayeti üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı.

    Hırsızı güvenlik kameraları ele verdi

    Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

    Şüpheli M.A.T. (34), polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalanıp gözaltına alındı.

    Manisa da 2 mahalleye dadanan hırsız yakalandı #1

    Cezaevine gönderildi

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.A.T., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanıp, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

    Manisa da 2 mahalleye dadanan hırsız yakalandı #2


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