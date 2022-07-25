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- Manisa'da 2 mahalleye dadanan hırsız yakalandı
Manisa'da 2 mahalleye dadanan hırsız yakalandı
Seyrantepe ve Şehitler Mahallesi'ndeki 2 farklı evden hırsızlık yapan şahsın, kamera kayıtlarından kimliği belirlendi. Şahıs, saklandığı evde yakalanarak cezaevine konuldu.
- 25.07.2022 - 16:04
- Güncelleme : 25.07.2022 - 16:32
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Seyrantepe ve Şehitler Mahallelerine hırsız dadandı.
2 ikamette farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olayı sonrasında, ikamet sahiplerinin şikayeti üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı.
Hırsızı güvenlik kameraları ele verdi
Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Şüpheli M.A.T. (34), polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalanıp gözaltına alındı.
Cezaevine gönderildi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.A.T., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanıp, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.