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    Manisa'da 27 yaşındaki gencin yol kenarında cansız bedeni bulundu

    Yol kenarında ölü bulunan İbrahim Alakent'in, motosikletiyle trafik levhalarına çarparak yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.
    • DHA
    • 18.09.2020 - 13:46
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    Manisa'da 27 yaşındaki gencin yol kenarında cansız bedeni bulundu

    Manisa Alaşehir ilçesine bağlı Sobran Mahallesi yakınlarında, yol kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yaşamını yitirdiğini belirledikleri kişinin bir restoranda garson olarak çalışan İbrahim Alakent (27) olduğunu tespit etti. Alakent'in plakasız motosikleti de olay yerinde devrilmiş olarak bulundu.

    Manisa da 27 yaşındaki gencin yol kenarında cansız bedeni bulundu #1

    OTOPSİ YAPILACAK

    Çalıştığı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki restorandan Alaşehir'deki evine giderken motosikletiyle trafik levhalarına çarparak yaşamanı yitirdiği sanılan Alakent'in cansız bedeni, jandarma ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

    Jandarma Alakent'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

    Manisa da 27 yaşındaki gencin yol kenarında cansız bedeni bulundu #2

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