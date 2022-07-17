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    Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    AFAD, Soma ilçesinde saat 14.55'de 4,3 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 15:57
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    Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    Manisa Soma 4,3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

    AFAD' dan edinilen son dakika bilgisine göre, saat 14.55'de yaşanan depremin derinliği 12.09 kilometre olarak ölçüldü.

    An itibariyle yaşanan depremden olumsuz bir haberin alınmadığı aktarılırken, AFAD duyurusunu şu ifadelerle gerçekleştirdi.

    "Gelişmeleri takip ediyoruz..."

    "Manisa'nın Soma ilçesinde saat 14.55'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

    Geçmiş olsun Manisa. Soma ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

    Artçı depremler devam etti

    AFAD'dan edinilen bir diğer veriye göre ise 4,3'lük depremin ardından sarsıntı bitmedi.

    Meydana gelen depremin ardından 1 dakika sonra 14.56'da 3.8 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.

    2.9 ila 2.2 büyüklüklerinde artçıların yaşandığı deprem nedeniyle vatandaşlar panik olurken, herhangi bir hasarın yaşanmadığı kaydedildi.

    Manisa da 4,3 büyüklüğünde deprem #1


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