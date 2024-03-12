Manisa'da Atatürk büstüne baltalı saldırı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Cumhur Ö., elindeki baltayla Atatürk büstüne saldırdı. Gözaltına alınan Cumhur Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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DHA

Manisa'da dün bir provokasyon girişimi yaşandı.

Şehzadeler ilçesinde dün saat 20.30 sıralarında kırsal Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde Cumhur Ö., meydanda oturanlara "Siz puta mı tapıyorsunuz?" diye bağırıp, elindeki baltayla mermer kaidedeki Atatürk büstüne saldırdı.

Atatürk büstüne saldırdı

Mahalleli araya girip, Cumhur Ö.'nün elinden baltayı aldı.

Durum polise bildirildi.

İhbarla gelen ekipler, Cumhur Ö.'yü gözaltına aldı.

"Siz bu kefereye, puta mı tapıyorsunuz?' diyerek büste vurmaya başladı"

Cumhur Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mahalle halkından Ali Şimşek, "Elinde baltayla geldi. Bize 'Siz bu kefereye, puta mı tapıyorsunuz?' diyerek büste vurmaya başladı. Elinden baltayı alarak, büste daha fazla zarar vermesini önledik." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)