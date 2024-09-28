Haber Merkezi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir şahıs, namaz esnasında cami imamına elindeki tabureyle saldırdı.
İmamın namazını bozan şahıs defalarca kafasına vurdu.
Olayı fark edip namazlarını bozmak zorunda olan cemaat saldırgana eline ne buldularsa karşılık verdi.
CEMAATİ GÖRÜNCE KORKUP KAÇTI
Cemaatin topluca üzerine geldiğini gören şahıs, korkarak camiden kaçtı.
O anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı. İmamın şikayetçi olması ile saldırgan gözaltına alındı.
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