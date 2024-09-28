Haber Merkezi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir şahıs, namaz esnasında imamına elindeki tabureyle saldırdı.

İmamın namazını bozan şahıs defalarca kafasına vurdu.

Olayı fark edip namazlarını bozmak zorunda olan saldırgana eline ne buldularsa karşılık verdi.

CEMAATİ GÖRÜNCE KORKUP KAÇTI

Cemaatin topluca üzerine geldiğini gören şahıs, korkarak camiden kaçtı.

O anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı. İmamın şikayetçi olması ile saldırgan gözaltına alındı.

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Abdullah Paçal
Editör