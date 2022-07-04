Manisa'da bir taksici müşterisi tarafından darbedildi

Manisa'da bir taksici müşterisi tarafından darbedildi

Boynu, sırtı ve kafasında ısırılma sonucu oluştuğu değerlendirilen yaralar bulunan taksici, tedavisinin ardından taburcu edilirken, olayın müziğin sesinin açılmamasından kaynaklandığı öğrenildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yardım çağrısı üzerine Mimar Sinan Caddesi'ne giden sağlık ekipleri, darp sonucu yaralandığı belirlenen taksi şoförü Ali Hallaç'ı (47) Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

45 T 0164 plakalı taksinin kaldırıma çıkarak ağaca çarptığını belirleyen polis ekipleri, şüpheli A.T.D'yi gözaltına almak istedi.

Boynu, sırtı ve kafasından ısırıldı

Mukavemet gösteren zanlı, polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan A.T.D, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

AA’nın haberine göre boynu, sırtı ve kafasında ısırılma sonucu oluştuğu değerlendirilen yaralar bulunan Hallaç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Müziğin sesini açmadı diye oldu

Hallaç'ın, ifadesinde Merkezefendi Hastanesi önünden annesiyle aldığı A.T.D'nin sinirli hareketlerde bulunduğunu, müziğin sesinin açılmasını istediğini, torpidoyu yumrukladığını, çıkan tartışmanın ardından taksinin durdurulmasını istediğini ve araca zarar vermeye başladığını, taksiyi durdurunca kendisini de saçından çekip ısırmaya başladığını öne sürdüğü, araçtan çıkıp kaçtığını ve yardım istediğini söylediği öğrenildi.

Hallaç'ın, bu sırada A.T.D'nin taksiyi kullanarak kaldırıma çıkardığını ve ağaca çarptığını da iddia ettiği belirtildi.