Petrol
111.24
-0.35%
Euro
17.5788
0.57%
Dolar
16.8177
0.38%
Altın
975.67
-0.04%
Borsa
2467
0.94%
Bitcoin
328.653
1.86%
BTXN Coin
6.89
-1.00%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Manisa'da bir taksici müşterisi tarafından darbedildi

    Boynu, sırtı ve kafasında ısırılma sonucu oluştuğu değerlendirilen yaralar bulunan taksici, tedavisinin ardından taburcu edilirken, olayın müziğin sesinin açılmamasından kaynaklandığı öğrenildi.
    • 04.07.2022 - 13:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da bir taksici müşterisi tarafından darbedildi

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yardım çağrısı üzerine Mimar Sinan Caddesi'ne giden sağlık ekipleri, darp sonucu yaralandığı belirlenen taksi şoförü Ali Hallaç'ı (47) Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

    45 T 0164 plakalı taksinin kaldırıma çıkarak ağaca çarptığını belirleyen polis ekipleri, şüpheli A.T.D'yi gözaltına almak istedi.

    Boynu, sırtı ve kafasından ısırıldı

    Mukavemet gösteren zanlı, polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan A.T.D, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    AA’nın haberine göre boynu, sırtı ve kafasında ısırılma sonucu oluştuğu değerlendirilen yaralar bulunan Hallaç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Manisa da bir taksici müşterisi tarafından darbedildi #1

    Müziğin sesini açmadı diye oldu

    Hallaç'ın, ifadesinde Merkezefendi Hastanesi önünden annesiyle aldığı A.T.D'nin sinirli hareketlerde bulunduğunu, müziğin sesinin açılmasını istediğini, torpidoyu yumrukladığını, çıkan tartışmanın ardından taksinin durdurulmasını istediğini ve araca zarar vermeye başladığını, taksiyi durdurunca kendisini de saçından çekip ısırmaya başladığını öne sürdüğü, araçtan çıkıp kaçtığını ve yardım istediğini söylediği öğrenildi.

    Hallaç'ın, bu sırada A.T.D'nin taksiyi kullanarak kaldırıma çıkardığını ve ağaca çarptığını da iddia ettiği belirtildi.

    Manisa da bir taksici müşterisi tarafından darbedildi #2

    Manisa da bir taksici müşterisi tarafından darbedildi #3


    İlginizi Çekebilir

    Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi 2022: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?
    Gündem

    Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi 2022: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

    Ümraniye'de eşini süpürge kablosuyla boğan koca hakkında, ağırlaştırılmış müebbet istendi
    3. Sayfa

    Ümraniye'de eşini süpürge kablosuyla boğan koca hakkında, ağırlaştırılmış müebbet istendi

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir