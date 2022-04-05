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- Manisa’da dolmuş durağındaki tacize tutuklama
Manisa’da dolmuş durağındaki tacize tutuklama
Dolmuş durağında bekleyen bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 05.04.2022 - 13:31
- Güncelleme : 05.04.2022 - 13:35
A.O., Manisa’nın Salihli ilçesi Zafer Mahallesi Site Caddesi üzerinde bulunan dolmuş durağında bekleyen D.D. adlı kadının yanına yanaştı.
Çakmak isteme bahanesiyle cinsel tacizde bulunan A.O. daha sonra kaçtı.
KAMERALARDAN ORTAYA ÇIKTI
Çevredeki güvenlik kameralarını takibe alan polis, tacizde bulunduğu iddia edilen şüphelinin kimliğini hemen tespit etti.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.