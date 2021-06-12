Genç kızın gizlice çekilip sosyal medyaya sızdırılan görüntüleri üzerinden şantaj yapan şahıslar, serbest bırakıldı. Engelli olan kızın babası, şahısların serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Manisa’da ikamet eden ve yüzde 50 engelli olan E.E. (20), 4 Kasım 2020 tarihinde erkek arkadaşı Uğur Ö.’nün Salihli ilçesi Mersindere Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada E.E.'ye uyuşturucu madde içeren nargileden kullandırıldı.

Bir süre sonra baygın hale gelen genç kız, Uğur Ö.’nün cinsel saldırısına uğradı.

E.E.’nin uygunsuz görüntüleri çekilip sosyal medya üzerinden yayınlandı.

ŞANTAJ YAPILDI

Görüntüleri İlkay E. (33) ile kızın akrabası Muhammet A. (22) da ele geçirince, kıza şantaj yaparak cinsel saldırıda bulundu.

E.E. yaşadıklarını anlatınca babası Celal A., polise giderek, şikayetçi oldu.

DAVA AÇILDI

Gözaltına alınan 3 kişi, suçlamaları kabul etmedi.

Adliyeye sevk edilen Uğur Ö., ifadesinin ardından serbest kaldı.

Muhammet A. ve İlkay E. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanıklar hakkında 'şantaj ve nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Salihli Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İKİNCİ DURUŞMDA SERBEST BIRAKILDI

Muhammet A. hakkında ilk duruşmada tutuklama kararı çıktı.

Cezaevine gönderilen şahıs ikinci duruşmada tutuksuz yargılanması kararıyla serbest bırakıldı.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüntüleri çeken Uğur Ö. hakkında, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla ayrıca dava açıldı.

DENİZLİ’YE YERLEŞTİ

Yaşadıkları olayın ardından Celal E., kızını da alarak Denizli’ye yerleşti.

3 sanığın da tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren baba, kızının psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Manisa’da engelli kızı taciz edenlere tutuksuz yargılama VİDEO

“HAYATA TUTUNMASI İÇİN ÇABALIYORUM”

Evladının intihar girişiminde bulunduğunu, hastanede yattığını söyleyen Celal E. şu ifadeleri kullandı:

"Çocuğuma bunları yapanların dışarıda gezmeleri, beni rahatsız ediyor. Engelli kızımı resmen tuzağa çekip, verdikleri uyuşturucuyla iğrenç şeyler yapmışlar. Bunlar arasında 'ağabey' dediği kişi de var. Baba olarak yıkıldım. Bu kişiler dışarıda serbestçe geziyor; kızım da onlar tekrar karşısına çıkacak, diye korkuyor. Kızım geceleri rahat rahat uyuyamıyor. Hayata tutunması için çabalıyorum. Bir an olsun yalnız bırakamıyorum. Yetkililerden destek istiyorum.”