Manisa'da eşi tarafından vurulan adam öldü

Manisa'da eşi tarafından vurulan adam öldü

Alaşehir'de eşi tarafından vurularak yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 00.30 sıralarında sebebi bilinmeyen bir aile tartışması kanlı bitti.

Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki K.C. ,53 yaşındaki eşi Süleyman C' tartışmaya başaldı, tartışma bir anda büyüdü.

Kavga sırasında gözü dönen kadın, Süleyman C.'ye ait ruhsatlı tabancayı alıp, 3 el ateş etti. Göğsünden vurulan Süleyman C., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Yaralı kurtarılamadı

Sesi duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Salihli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Süleyman C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli tutuklandı

AA'nın haberine göre, şüpheli K.C, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.