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    Manisa'da eşi tarafından vurulan adam öldü

    Alaşehir'de eşi tarafından vurularak yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 25.09.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 16:00
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    Manisa'da eşi tarafından vurulan adam öldü

    Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 00.30 sıralarında sebebi bilinmeyen bir aile tartışması kanlı bitti.

    Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki K.C. ,53 yaşındaki eşi Süleyman C' tartışmaya başaldı, tartışma bir anda büyüdü.

    Kavga sırasında gözü dönen kadın, Süleyman C.'ye ait ruhsatlı tabancayı alıp, 3 el ateş etti. Göğsünden vurulan Süleyman C., kanlar içerisinde yere yığıldı.

    Yaralı kurtarılamadı

    Sesi duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Salihli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Süleyman C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Şüpheli tutuklandı

    AA'nın haberine göre, şüpheli K.C, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    Manisa da eşi tarafından vurulan adam öldü #1


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