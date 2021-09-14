Manisa'da eşini yaralayan sanık hakim karşısına çıktı: Burası Taliban mahkemesi değil

Mahkeme, boşanma aşamasındaki eşinin boğazına falçata dayayarak yaralayan saldırgan eşin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma kasım ayına ertelendi.

Manisa'da 3 çocuk annesi Esra Oymak, geçen yıl 20 Kasım'da, gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi. Sinirlenen eş, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını falçatayla kesti.

Boğazında kesik oluşan anne Oymak, anne ve babası tarafından pencereden çıkartılarak ölümden kurtarıldı.

Saldırıya uğrayan kadın Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan eş ise gözaltına alınarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TELEFON KAYITLARININ İNCELENMESİNİ TALEP ETTİ

Bir önceki duruşmada Esra Oymak'ın kendisini aldattığını ileri süre Oymak, babası ile iki komşusunun tanık olarak dinlenmesini ve telefon kayıtlarının incelenmesini talep etti.

"TANIKLARIN DİNLENMESİNİ İSTEMİYORUM"

Bunun üzerine mahkeme başkanı, Esra Oymak'a konuşup, konuşmadığını sordu. Oymak ise, "Konuşmadım. Annemin telefonu olaydan 10 gün önce kırıldı. Ben hattımı çıkarıp, telefonu anneme verdim. Olay günüde Mikail'in telefonundan annemi aradım. Tanıkların dinlenmesini ve telefon kayıtlarının incelenmesini istemiyorum." dedi.

"BURASI TALİBAN MAHKEMESİ DEĞİL"

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, Esra Oymak'a, "Burası Taliban mahkemesi değil. Tanığı dinlemeyelim, kayıtları incelemeyelim. Burada kafama göre buna 3 yıl, ona 5 yıl ceza veremem. Bu ülkenin hukuk ve yargı kuralları var. HTS kayıtlarına bakmazsam ortaya atılan iddiaları nasıl değerlendireceğim? Kullandığın hattı 7 ayda bulduk. Kayıtlara bakmazsam buna ömür boyu cevap veremem." diye konuştu.

KASIM AYINA ERTELENDİ

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Mikail Oymak'ın tutukluluğunun devamına, HTS kayıtlarının incelenmesine ve arayanın kimlik bilgilerinin istenmesi talebiyle duruşmayı kasım ayına erteledi.

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"BANA BUNU YAPAN ÖLDÜRMEYE DE ÇALIŞACAKTIR"

Duruşma sonrası açıklama yapan Esra Oymak, "Beni üzen şey ona yaptığım iyiliklerin karşılıksız kalmasıdır. Ben her konuda ona destek oldum. Üzerime attığı iftiralar zoruma gidiyor. Tutukluluğunun devam etmesini istiyorum. Çünkü korkuyorum. Bana bunu yapan, öldürmeye de çalışacaktır. Cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Hayatımızı altüst etti." dedi.









