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Manisa'da eski kocasını öldüren kadın korkutmak için yaptığını söyledi

Manisa'da eski kocasını öldüren kadın korkutmak için yaptığını söyledi Salihli ilçesinde boşandığı karısı tarafından av tüfeği ile vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kadın, eylemi korkutmak için gerçekleştirdiğini aktardı.