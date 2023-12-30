Manisa’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü Salihli ilçesinde kamyonetin arkadan çarptığı otomobil hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü ölümden dönerken, kaza anı anbean kameralar tarafından kaydedildi.

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İHA

Manisa’nın Salihli ilçesi İzmir-Ankara E96 Karayolu Demirci kavşağında feci bir kaza yaşandı.

Kula yönünden Salihli yönüne gitmekte olan 51 yaşındaki Teslime Y. yönetimindeki otomobile, 64 yaşındaki Ata K. idaresindeki kamyonet arkadan çarptı.

Sürücü yaralandı

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza saniye saniye kaydedildi

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)