Manisa polisinden fuhuş operasyonu

Polis ekiplerinin operasyonunda, fuhuş yapan Özbekistan uyruklu 3 kadın yakalanıp sınır edildi.

Manisa'da Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapan ve fuhşa aracılık eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

3'Ü KADIN 6 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyon kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen Özbekistan uyruklu M.P (45), N.A (21) ve K.O (30) ile fuhşa aracılık yaptığı iddia edilen H.Ö (39), A.V (49) ve yabancı uyruklu M.A (39) gözaltına alındı.

Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden yabancı uyruklu M.A (39) savcılık tarafından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen H.Ö ile A.V de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KADINLAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Yabancı uyruklu N.A, K.O, M.A sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, şüphelilerin kullandıkları 2 ayrı ev, 30 gün süreyle mühürlendi.