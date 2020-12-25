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- Manisa'da halk otobüsünün çarptığı genç kurtarılamadı
Manisa'da halk otobüsünün çarptığı genç kurtarılamadı
18 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, otobüs şoförü gözaltına alındı.
- DHA
- 25.12.2020 - 16:55
- Güncelleme : 25.12.2020 - 16:56
Manisa’nın Yunusemre ilçesi İzmir Caddesi ile Kumludere Caddesi kesişiminde Veysi Kitapçıoğlu (54) yönetimindeki 45 D 0095 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Görkem Akkuş'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARIMADI
Sağlık ekipleri Akkuş'u, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı. Akkuş, burada doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Otobüs sürücüsü Veysi Kitapçıoğlu, polis merkezine götürüldü.
Manisa'da halk otobüsü çarpan genç yaşamını yitirdi İZLE