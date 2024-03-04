Manisa'da horoz dövüşçülerine operasyon 51 kişiye para cezası uygulandı

İHA
Horoz dövüşünün adresi bu sefer Manisa oldu.
Horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığınca Alaşehir Jandarma Asayiş ekipleri ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi harekete geçti.
Ekipler, Y.K. isimli şahsın iş yerine operasyon düzenledi.
Ele geçirilenler
Yapılan aramada 20 adet Hint horozu ile 1 adet Hint tavuğu ele geçirildi.
51 kişiye para cezası uygulandı
Operasyon sırasında yakalanan 51 şahsa, kumar oynamak suçundan idari para cezası uygulandı.
Horozlar tarım müdürlüğüne teslim edildi
Ekipler tarafından ele geçirilen horozlar, Alaşehir İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 51 şahsa yönelik adli işlemlere başlandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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