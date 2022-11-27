Manisa'da oy kavgası yüzünden kaçırılıp darbedildi

Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kurulunda 6-6 berabere giden seçimlerin ikinci turu yapılmadan önce rakip adaya oy vermesin diye kaçırılıp darbedildiğini söyleyen üye ve karşı taraf konuştu.

Manisa'da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ticaret ve sanayi odası seçimleriyle ilgili ilginç bir olay meydana geldi.

Gördes ilçesindeki ticaret ve sanayi odası genel kurulunda 6 - 6 berabere giden seçimlerin ikinci turu yapılması kararı verildi.

Oy kulanmasını engellemek için kaçırıldı

İkinci tur öncesi Gördes TSO üyesi Gökhan Koyunlu, rakip adaya oy vereceği gerekçesiyle oy kullanmasının engellenmesi amacıyla başkanlık görevine seçilen Serdar Özcan’ın kardeşi Halim Özcan tarafından kaçırıldığını ve aralarında yaşanan arbede sonrası hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Hastaneden taburcu olan Koyunlu, yaşanan olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Manisa'da oy kavgası yüzünden kaçırılıp darbedildiği VİDEO









"Aramızda arbede oldu ve arabadan atladım"



Kendisinin ikinci tur öncesi yeni seçilen Başkan Serdar Özcan’ın kardeşi Halim Özcan tarafından alıkonulduğunu ve oy kullanmasının engellendiğini aktaran Gökhan Koyunlu,

"Sabah saat 10.00’da seçimler başladı. Saat 14.00’e kadar olması gereken seçimler 11.00’de bitti. 6’ya 6 berabere kaldık. Sonraki süreçte de saat 15.00 ile 17.00 arası 2. tur seçimlerin yapılacağı seçimlere geçmemiz gerekiyordu. Öğle arasında kulis konuşmaları devam etti. Asıl amacımız 12 kişinin bir arada olduğu bir liste ortaya koymaktı. Bunun çoğunluğunu başaramadık. Bir arkadaşın dükkanında oturduk, biraz alkol aldık. Sonrasında da herkes seçimlere geçti. Biz bahsedilen arkadaşla beraber 15 dakika sonra seçimlerde buluşmak üzere ayrıldık ama en son arabaya bindiğimi hatırlıyorum daha sonrasını hatırlamıyorum. Balıkesir’in Sındırgı ilçesi sınırlarında olduğumu hatırlıyorum. ‘Burada ne işimiz var’ diye sordum. ‘Beni geri götürün’ dedim. Bilincimin çok çok yerinde olmadığını fark ettim. O süreçte oraya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Aramızda arbede oldu ve arabadan atladım. Daha sonra da hastaneye götürüldüm." dedi.

"Yargı gerekeni yapacaktır"

Başkanlık görevine seçilen Serdar Özcan’ın kendisini hastanede ziyaret ettiğini de doğrulayan Koyunlu, "Kendisi beni hastanede ziyaret etmiştir. Bu konuda onun beni ziyaretime gelmesi konuyu değiştirmeyecektir. Sosyal medyada yer alan haberlerin birçoğu doğrudur. Bu konudaki şikayet ve taleplerimizi ilettik. Yargı süreci devam ediyor. Yargı gerekeni yapacaktır." dedi.





"Kaçırma kesinlikle söz konusu değildir"

Kardeşi Halim Özcan’ın meclis üyesi Gökhan Koyunlu’yu kaçırmadığını ve o gün kardeşi Halim Özcan ve Gökhan Koyunlu’nun beraber alkol aldığını söyleyen Gördes TSO Başkanı Serdar Özcan ise,

"Gökhan Koyunlu kardeşimiz ve Faik Kollu kardeşimiz ikinci tura çıkmadan önce birinci turun sonunda bizim yanımıza gelmiş ve 'Bize meclis başkanlığı ve meclis başkan yardımcılığı görevini verin, uzlaşalım' demişlerdir. Biz de onlara bu konuyla ilgili 'Siz bize destek olursanız biz de size meclis başkanlığı ve meclis başkan yardımcılığı görevini veririz' dedik. Birleştiğimiz noktadan ayrılarak oy kullanmaya gittik. Gökhan ve benim kardeşim birlikte hep beraber bunu kutladılar. Kutlamanın ardından biz oradan ayrıldık. Onlar orada alkol almaya devam ettiler. Kendisi yerel basında alkollü olduğunu ve ona uyuşturucu verildiğini söylemiştir. Kendi isteğiyle alkol aldı ama uyuşturucuyla ilgili kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Tahlil sonuçları çıktığında da bunu hep birlikte göreceğiz. Faik Kollu arkadaşımız Gökhan Koyunlu’yu araca kendisi bindirmiştir. Bunun kamera kayıtları mevcuttur. Kaçırmayla alakalı böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir" dedi.





"Hastaneye girene kadar hiçbir problemi yoktu"

Meclis üyesi Gökhan Koyunlu'nun kendi isteğiyle ilçe dışına çıkmak için arabaya bindiğini ve Sındırgı'daki arkadaşlarının yanına gideceğini savunan Özcan, "Gökhan beyin verdiği bilgilere göre ‘Gördes’ten beni götür’ demiş. Sındırgı’da bir avukat arkadaşın kaplıcalarda yeri var. Onu ziyaret edip kaplıcadaki tesislerde bir gece misafir olup ertesi gün de geri geleceğini söylemiştir. ‘Araçtan atıldım’ ya da arbede oldu gibi bir durum söz konusu değildir. Doktorlar da darpla alakalı bir problem olmadığını, tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla kapıyı açtığı sırada kendisinin düştüğünü iki şahitle şahitlendirebiliriz. Hastanede de motosikletten düştüğünü söylemiş. Hastaneye de gitmemek için direnmiştir ve hastaneye onu zorla kardeşim götürmüştür. Götürdüğünde de hastanede adını, soyadını TC numarasını söylemiştir. Motosikletten düştüğü yönünde tutanaklara geçmiş. Bununla ilgili bir durum olsa kardeşimle ilgili en ufak bir işlem yapmamıştır. Olayla ilgisi olmadığını söyleyip hastaneden gönderilmiştir. Gökhan Koyunlu denen şahsın kesinlikle hastaneye girene kadar hiçbir probleminin olmadığını kamera görüntülerinden ispatlayabiliriz." diye konuştu.

Yerel medyada çıkan iddiaların ardından işin büyüdüğünü savunan Özcan, "Seçimde yaşanmış problemler şahısların kendilerini ilgilendirir. Bizim bu seçimle ilgili kesinlikle böyle bir şeyimiz söz konusu değildir. Medyanın kirletmesidir. Yerel basına da bu şekilde lanse edildiği için memleketimizde kötü bir izlenim sahibi olduk. Karakterim de asla böyle bir şeye müsaade etmez. Memlekette yıllardır esnaflık yaparız. Kimse bize bu şekilde kirli iftiralarda bulunmamıştır." dedi.

"Hastanede de kendisini ziyarete gittim"

Gökhan Koyunlu’yu hastanede de ziyaret ettiğini söyleyen Özcan, "Sındırgı Devlet Hastanesinden Balıkesir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kanında uyuşturucu var mı diye sevk edilmiştir. Hastanede de kendisini ziyarete gittim. 2 saat kadar kendisiyle görüştük. Uyuşturucuyla ilgili bir durum olmadığını, kardeşim Halim Özcan’ın da kaçırma ve darp gibi bir olayının olmadığını kendi ağzıyla beyan etmiştir. Balıkesir Sındırgı’da da Gördes’te de hakkımızda bir soruşturma açılmadı. Olayla ilgili bir soruşturma söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre, mazbatasını alarak göreve başladığını söyleyen Özcan, yapılan haberlerle ilgili de suç duyurusunda bulunacağını belirtti.