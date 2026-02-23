Manisa’da oyuncak fabrikasında yangın

Manisa'da Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’nde, Kayalıoğlu Mahallesi sınırları içerisinde, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan yükselen siyah dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü. Çalışanların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi harekete geçti.

ÇOK SAYIDA EKİPTEN MÜDAHALE

Olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri başta olmak üzere sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun müdahalede bulundu.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ekipleri fabrikanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olası risklere karşı çevredeki bazı alanlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin alevleri söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.