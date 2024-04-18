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Mardin'de 16 yaşındaki Sinan hayvan otlatırken uğradığı silahlı saldırıda öldü

Mardin'de 16 yaşındaki Sinan hayvan otlatırken uğradığı silahlı saldırıda öldü Mazıdağı ilçesinde, hayvan otlatırken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki Sinan Eliş hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.