Mardin'de 16 yaşındaki Sinan hayvan otlatırken uğradığı silahlı saldırıda öldü

DHA
Mardin'de Mazıdağı ilçesinin kırsal Yalınağaç Mahallesi kırsalında Sinan Eliş, kırsalda hayvan otlattığı sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Eliş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Eliş'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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