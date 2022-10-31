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- Mardin'de akraba cinayeti: Kuzenini para için katletti
Mardin'de akraba cinayeti: Kuzenini para için katletti
- 31.10.2022 - 14:50
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.
Eşme Mahallesi'nde yaşanan olayda, 45 yaşındaki Nurhan İlhan komuşuları tarafından, bahçesinde hareketsiz yatarken bulundu.
Başına sert cisimle vurulup bıçaklandı
İhbar sonrası eve gelen sağlık ekipleri, İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede, Nurhan İlhan'ın başına sert bir cisimle vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi.
Katili kuzeni çıktı
Otopsi sonrası İlhan'ın cenazesi, aynı gün toprağa verildi. Çalışma başlatan jandarma, şüphelinin Nurhan İlhan'ın amca çocukları Mahmut İlhan olduğunu belirledi.
Üzerinden 4 cumhuriyet altını çıktı
Gözaltına alınan İlhan’ın yapılan üst aramasında, Nurhan İlhan’ın boynundan alındığı belirlenen 4 cumhuriyet altını da çıktı.
"Para vermeyince öldürdüm"
Mahmut İlhan, sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Para istedim, vermedi. Vermeyince öldürdüm, altınları da aldım" dedi.
Cezaevini boyladı
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.