Mardin'in Artuklu ilçesi 3 Yol Caddesi’nde sahibinin olmadığı evde bir haftadan beri kedi sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.
Şehir dışındaki ev sahibi 5 saatlik çabayla ikna edildi, kedi kurtarıldı
Olayı duyan hayvanseverlerden avukat Gurbet Bilbay da eve geldi. Ev sahibi M.C.’ye ulaşamayan ekipler, bölgeden ayrıldı. Daha sonra tekrar bölgeye gelen ekipler, M.C.’ye ulaşarak kedinin içeride kaldığını söyledi. Ancak ev sahibi, şehir dışında olduğunu ve evinin kapısının açılmasına izin vermediğini belirtti. Bunun üzerine avukat Bilbay, Mardin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve nöbetçi savcılığa haber verdi. Yapılan 5 saatlik görüşmeyle ikna edilen M.C., ailesinden bir kişiyi eve gönderdi. Bu kişinin kapıyı açmasıyla kedi, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Hayvana eziyet suçlamasıyla şikayet edildi
Kediyi alarak sağlık kontrolü için veterinere götüren Avukat Gurbet Bilbay, M.C. hakkında ‘Hayvana eziyetten’ şikayetçi oldu. Bilbay, şunları dedi:
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Mardin Barosu'nu aradım. Hayvan Hakları Komisyonu ile görüşme yaptık. Bize yardımcı oldular. Polisin girme hakkı yok. Kedinin sesleri yankılanıyordu. 7 gündür burada mahsur kalmış.
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