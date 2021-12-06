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    Mardin'de cezaevinden tahliye edilen şahıs 1 hafta sonra öldü

    Nusaybin ilçesinde cezaevinden 1 hafta önce tahliye edilen şahıs, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 06.12.2021 - 11:31
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 11:39
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    Mardin'de cezaevinden tahliye edilen şahıs 1 hafta sonra öldü

    Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 'PKK terör örgütüne yardım etme' suçundan cezaevinde olan 43 yaşındaki Yahya Çakır, 1 hafta önce tahliye edildi.

    Kışla Mahallesi üzerinde yürüyen Çakır, kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Bölgedekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde yere yığılan Çakır'ı hastaneye kaldırdı.

    Yaralı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

    Mardin de cezaevinden tahliye edilen şahıs 1 hafta sonra öldü #1

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Polis, olay yerindeki boş kovanları muhafaza altına alarak, saldırgan ya da saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

    Polis, olayın terör saldırısı olup olmadığını da araştırıyor.

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