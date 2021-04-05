Mardin'de elektrik akımına kapılan genç öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yüksek gerilim hattına temas eden 20 yaşındaki Abdullah Özaydın, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Akalın Mahallesi’nde 20 yaşındaki Abdullah Özaydın, yüksek gerilim hattının bulunduğu alana girmesinin ardından patlama sesi geldi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Alınan önlemlerin ardından alana giren itfaiye ve elektrik ekipleri, genci bulunduğu yerden çıkardı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ağır yaralanan talihsiz genç, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Abdullah Özaydın’ın hurdacılık yaptığı öğrenilirken, olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

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