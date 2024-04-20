Mardin'de eşini bıçakla kovalayan koca gözaltına alındı

AA & Ensonhaber
Mardin'in ilçesine bağlı Mezopotamya Mahallesi'nde bir evde, karı ile koca arasında tartışma yaşandı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak polis ekiplerinden yardım istenildi.
Eşini bıçakla kovaladı, polis havaya ateş edince teslim oldu
Olay yerine ulaşan polisler, bina kapısının önünde kadına ulaştı. Kadının eşi ise evden aldığı bıçakla kadına doğru koşmaya başladı.
Polis ekiplerinin sözlü uyarılarına cevap vermeyen koca, havaya uyarı ateşi açılmasının ardından bıçağı yere attı.
Polis, kocayı gözaltına aldı.
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