Mardin'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Artuklu ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyere ve ardından ahşap telefon direğine çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaşamını, 2 kişi yaralandı.

DHA

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Sultanköy Mahallesi yakınlarında 41 yaşındaki Çivan Y. yönetimindeki 41 YH 632 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere, ardından da yol kenarındaki ahşap telefon direğine çarparak devrildi.

İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtaki Gazali A.'nın yaşamını yitirdiği belirlerken, sürücü Çivan Y. ve Kemal Y. ise ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.