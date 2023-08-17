Mardin'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

DHA
Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Sultanköy Mahallesi yakınlarında 41 yaşındaki Çivan Y. yönetimindeki 41 YH 632 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere, ardından da yol kenarındaki ahşap telefon direğine çarparak devrildi.
İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Bir kişi hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtaki Gazali A.'nın yaşamını yitirdiği belirlerken, sürücü Çivan Y. ve Kemal Y. ise ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Soruşturma başlatıldı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.