Mardin'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
DHA

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Sultanköy Mahallesi yakınlarında 41 yaşındaki Çivan Y. yönetimindeki 41 YH 632 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere, ardından da yol kenarındaki ahşap telefon direğine çarparak devrildi.

İhbarla yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtaki Gazali A.'nın yaşamını yitirdiği belirlerken, Çivan Y. ve Kemal Y. ise ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.