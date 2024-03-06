Mardin'de kızını kurtarmak isteyen anne ve kucağındaki oğlu düşerek yaşamını yitirdi Kızıltepe ilçesinde anne, pencereden düşen görme engelli çocuğunu tutmaya çalışırken kucağındaki diğer çocuğuyla birlikte aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan anne ve bir çocuğu hayatını kaybederken, ağır yaralanan diğer çocuk tedavi altına alındı.

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üzücü bir olay yaşandı...

Atatürk Mahallesi’nde yaşayan Semire Aktürk, ikisi de görme engelli olan çocuklarından biri 6’ncı kattaki evlerinin penceresinden düştüğü sırada kucağındaki diğer çocuğuyla onu tutmaya çalıştı.

Aşağı düştüler

Anne ve iki küçük çocuğu da aşağı düştü.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye sevk edildiler

Anne ile çocukları Havvas Roni ve Solin Aktürk, yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi.

Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Tüm müdahalelere rağmen anne ve oğlu Havvas Roni hayatını kaybederken, küçük kızın tedavisi devam ediyor.

Semire Aktürk ve eşinin sağlık personeli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Valilikten açıklama geldi

Mardin Valiliği, Kızıltepe ilçesinde anne ve iki çocuğunun 4. kattaki evlerinin penceresinden düşmesi ile ilgili soruşturmanın yakından takip edildiğini açıkladı.

"Soruşturma devam ediyor"

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün saat 11.40 sıralarında Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dördüncü katında ikisi çocuk 3 kişinin düşmesi olayıyla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz derhal olay yerine intikal ederek, sağlık ekipleri ile birlikte söz konusu şahıslara ilk müdahale yapılıp, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yapılan araştırmada anne S.A'nın 33 yaşında olduğu, çocuklarının 7 ve 5 yaşlarında olduğu ve anne S.A'nın Kızıltepe ilçesinde sağlık personeli olarak görev yaptığı belirlenmiştir. Yapılan ilk incelemelerde anne S.A'nın yakın zamanda birkaç defa psikolojik destek aldığı tespit edilmiştir. Yaralıların durumu ve olayla ilgili soruşturma bizzat tarafımdan takip edilmektedir. Gelişmelerden kamuoyu tekrar bilgilendirilecektir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)