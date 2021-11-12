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    Mardin'de köpeğe çarpınca duran otomobile tır çarptı

    Mardin'de köpeğe çarpınca duran otomobile tır çarptı

    Nusaybin'de köpeğe çarpınca duran otomobile, arkadan gelen tırın çarpmasıyla 3 kişi yaralandı. Aracın çarpmasıyla yaralanan köpek de hayvan barınağına götürüldü.
    • DHA
    • 12.11.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 10:31
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    Mardin'de hayvansever hassasiyeti, az kalsın bir faciaya neden oluyordu.

    Nusaybin ilçesi İpek Yolu'nda, Cizre'den Nusaybin'e giden Osman Erel, yönetimindeki otomobille köpeğe çarptı.

    KÖPEĞE BAKMAK İÇİN DURDU

    Erel, çarptığı köpeğe bakmak için aracını durdurdu.

    Bu sırada arkadan gelen İsmail Süer idaresindeki bulgur yüklü tır, otomobile çarptı.

    Yoldan çıkan tır devrildi.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki 2 kişi yaralandı.

    Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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    KÖPEK HAYVAN BARINAĞINA GÖTÜRÜLDÜ

    Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı köpek de belediye ekipleri tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü.

    Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, yaklaşık 3 saat sonra araçların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.

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