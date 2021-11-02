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    Mardin’de, köpeklerin sokak ortasındaki kavgası kameraya yansıdı

    Kızıltepe ilçesinde sürü halinde gezen 12 köpek, yalnız gezen bir köpeğe parçalarcasına saldırdı. Vatandaşların müdahalesi ile dağılan köpeklerin o anları, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 02.11.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 12:37
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    Mardin’de, köpeklerin sokak ortasındaki kavgası kameraya yansıdı

    Mardin’de, sürü halinde gezen sokak köpekleri güvenliği tehdit etmeyi sürdürüyor.

    Kızıltepe ilçesi Özgürlük Meydanı'nda sürü halinde gezen 12 köpek, 1 köpeğe saldırdı.

    KÖPEĞİ PARÇALAMAK İSTEDİLER

    Köpekler, tek başına olan köpeği parçalamak istedi.

    Sokak ortasında yaşanan anlar, kameraya yansıdı.

    Mardin’de, köpeklerin sokak ortasındaki kavgası kameraya yansıdı 

    ELİNDEKİ POŞETİ SAVURDU

    Bir anda kendisini saldırgan köpeklerin arasında bulan bir vatandaş ise, elindeki poşet ile müdahale ederek köpekleri dağıtmaya çalıştı.

    Başka bir kişinin daha yardıma gelmesiyle, köpekler bölgeden uzaklaştı.

    Mardin’de, köpeklerin sokak ortasındaki kavgası kameraya yansıdı #1

    Mardin’de, köpeklerin sokak ortasındaki kavgası kameraya yansıdı #2

    Mardin’de, köpeklerin sokak ortasındaki kavgası kameraya yansıdı #3

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