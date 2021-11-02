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Mardin’de, köpeklerin sokak ortasındaki kavgası kameraya yansıdı

Mardin’de, köpeklerin sokak ortasındaki kavgası kameraya yansıdı

Kızıltepe ilçesinde sürü halinde gezen 12 köpek, yalnız gezen bir köpeğe parçalarcasına saldırdı. Vatandaşların müdahalesi ile dağılan köpeklerin o anları, kameraya yansıdı.