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    Mardin'de minibüse çarpan cip takla attı

    Gece saatlerinde park halindeki minibüse çarpan cipin takla atma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 09.04.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 10:57
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    Mardin'de minibüse çarpan cip takla attı

    Mardin kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, 225'inci sokakta hareket halindeyken, henüz belirlenemeyen bir sebeple park edilen minibüse çarptı.

    O ANLAR KAMERADA

    Kazanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, takla atarak durdu.

    Cipin takla atma anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

    Mardin'de minibüse çarpan cip takla attı VİDEO

    Mardin de minibüse çarpan cip takla attı #1

    Mardin de minibüse çarpan cip takla attı #2

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