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- Mardin'de minibüse çarpan cip takla attı
Mardin'de minibüse çarpan cip takla attı
Gece saatlerinde park halindeki minibüse çarpan cipin takla atma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 09.04.2021 - 10:15
- Güncelleme : 09.04.2021 - 10:57
Mardin kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, 225'inci sokakta hareket halindeyken, henüz belirlenemeyen bir sebeple park edilen minibüse çarptı.
O ANLAR KAMERADA
Kazanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, takla atarak durdu.
Cipin takla atma anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin'de minibüse çarpan cip takla attı VİDEO