Mardin'de öğretmene muştalı saldırı Artuklu ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Bat, görev yaptığı okulun önünde husumetlilerinin muştalı saldırısında yaralandı.

DHA

Mardin'in Artuklu ilçesi Fatih Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Bat, okul önünde aracından indiği sırada husumetlilerinin muştalı saldırısına uğradı.

Başına ve vücudunun farklı yerlerine darbe alan Bat yaralanırken, meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaburgası kırıldı

İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bat’ın burada yapılan tedavisinde kaburgasının kırıldığı ve ciğerinde yırtılma olduğu tespit edildi.

Bat, bunun üzerine Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

2 kişi gözaltına alındı

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, okul önünde ve öğrencilerin gözü önünde yapılan saldırıyı kınadı. Duyan, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Olay ile ilgili ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.