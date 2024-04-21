Mardin'de panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı

AA
Mardin-Diyarbakır kara yolunun Akres mevkiinde panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada B.O, D.O, B.O, G.O, H.C, M.Ş, S.S, B.S, A.C, N.O. ve Ş.O. yaralandı.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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