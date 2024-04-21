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Mardin'de panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı

Mardin'de panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı Çevre yolunda panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.