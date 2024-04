Mardin'de panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı Çevre yolunda panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AA

Mardin-Diyarbakır kara yolunun Akres mevkiinde panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada B.O, D.O, B.O, G.O, H.C, M.Ş, S.S, B.S, A.C, N.O. ve Ş.O. yaralandı.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)