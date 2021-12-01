TOKİ konutlarında bulunan iki apartmanın su sayaçlarını çalan hırsızlar, vatandaşı susuz bıraktı. Hırsızların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Abdulkadir Paşa Mahallesi TOKİ 11. Etap ve bir başka binada bina sakinleri, suların akmadığını fark etti.

Bunun üzerine binanın vanalarını kontrol eden apartman sakinleri, su sayaçlarının yerinde olmadığını gördü.

Durumu polis ekiplerine bildiren bina sakinleri, çalınan su sayaçlarının bulunmasını istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TOKİ yönetimi, çalınan sayaçların yerine yenilerini takarak, apartman dailerinin suları akmaya başladı. Polis, su seyaçlarını çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için soruşturma başlattı.

Mardin'de TOKİ evlerinin su sayaçları çalındı VİDEO

