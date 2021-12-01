Euro
15.2161
-2%
Dolar
13.4066
-1.93%
Altın
775.42
-0.43%
Borsa
1.81
0%
Bitcoin
758.317
4.54%
BTXN Coin
50.77
-3.36%
5ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 5 C

    Mardin'de TOKİ evlerinin su sayaçları çalındı

    TOKİ konutlarında bulunan iki apartmanın su sayaçlarını çalan hırsızlar, vatandaşı susuz bıraktı. Hırsızların yakalanması için soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin'de TOKİ evlerinin su sayaçları çalındı

    Dün akşam saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Abdulkadir Paşa Mahallesi TOKİ 11. Etap ve  bir başka binada bina sakinleri, suların akmadığını fark etti.

    Bunun üzerine binanın vanalarını kontrol eden apartman sakinleri, su sayaçlarının yerinde olmadığını gördü.

    Durumu polis ekiplerine bildiren bina sakinleri, çalınan su sayaçlarının bulunmasını istedi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    TOKİ yönetimi, çalınan sayaçların yerine yenilerini takarak, apartman dailerinin suları akmaya başladı. Polis, su seyaçlarını çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için soruşturma başlattı.

    Mardin'de TOKİ evlerinin su sayaçları çalındı VİDEO

    Mardin de TOKİ evlerinin su sayaçları çalındı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir