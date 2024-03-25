Mardin'de trafikte yol verme kavgası İki sürücü arasında ‘yol vermeme’ nedeniyle çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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DHA

Mardin'in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde iki sürücü arasında ‘yol vermeme’ nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma, araçlardakilerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga için ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

2 kişi hastanelik oldu

Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, aldıkları darbelerle yaralanan 2 kişi hastaneye götürüldü.

Darp raporu alan taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Kavga ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)