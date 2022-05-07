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- Mardin'de yıldırım isabet eden 80 yaşındaki çoban öldü
Mardin'de yıldırım isabet eden 80 yaşındaki çoban öldü
Hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden 80 yaşındaki çoban, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 07.05.2022 - 15:58
Mardin'in Savur ilçesindeki kırsal Serenli Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan 80 yaşındaki Ramazan Oral'a yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
AA’nın haberine göre sağlık ekiplerinin incelemesinde Oral'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Oral'ın cesedi otopsi için Savur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.